Фральцова и Ибатуллина заняли пятое место в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

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ТАСС, 23 августа. Россиянки Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина стали пятыми в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.
Россиянки набрали 1219 очков. Победителем эстафеты стала сборная Германии (1276). Серебро завоевала команда Египта (1243), бронзу - сборная Японии (1238).
Чемпионат мира по современному пятиборью, который впервые проходит в Африке, завершится 29 августа.