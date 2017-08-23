Фральцова и Ибатуллина заняли пятое место в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 23 августа. Россиянки Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина стали пятыми в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

Россиянки набрали 1219 очков. Победителем эстафеты стала сборная Германии (1276). Серебро завоевала команда Египта (1243), бронзу - сборная Японии (1238).

Чемпионат мира по современному пятиборью, который впервые проходит в Африке, завершится 29 августа.