Фанаты "Балтики" устроили перепалку с игроками команды после вылета из Кубка России

Россиянка Лазинская завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе в весе до 63 кгСпорт 23 августа, 21:35
Американка Марулис стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 58 кгСпорт 23 августа, 21:29
Футболист "Краснодара" Ристич из-за травмы пропустит матч с "Црвеной Звездой"Спорт 23 августа, 21:25
Fitch может пересмотреть суверенный рейтинг СШАЭкономика и бизнес 23 августа, 21:23
Бывший замминистра финансов Алексашенко опроверг свое задержание в ДомодедовеОбщество 23 августа, 21:22
Большинство французов считает, что Макрон способен улучшить ситуацию в странеМеждународная панорама 23 августа, 21:08
Началось голосование за лучшее сообщение, которое будет отправлено аппарату VoyagerКосмос 23 августа, 21:07
Японка Харуна Окуно стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 55 кгСпорт 23 августа, 20:44
Шалимов: качество поля в Белграде может помешать "Краснодару" показать свой футболСпорт 23 августа, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты "Балтики" вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после проигранного матча 1/32 финала Кубка России с московским "Араратом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) калининградский клуб проиграл "Арарату" со счетом 1:2 и выбыл из турнира. После матча фанаты "Балтики" устроили перепалку с полузащитником Виктором Свежовым и нападающим Антоном Кобялко, обвинив их в плохой игре.
"Балтика" занимает седьмое место в чемпионате ФНЛ.