Фанаты "Балтики" устроили перепалку с игроками команды после вылета из Кубка России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты "Балтики" вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после проигранного матча 1/32 финала Кубка России с московским "Араратом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) калининградский клуб проиграл "Арарату" со счетом 1:2 и выбыл из турнира. После матча фанаты "Балтики" устроили перепалку с полузащитником Виктором Свежовым и нападающим Антоном Кобялко, обвинив их в плохой игре.

"Балтика" занимает седьмое место в чемпионате ФНЛ.