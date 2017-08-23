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Фанаты "Балтики" устроили перепалку с игроками команды после вылета из Кубка России

Спорт
23 августа, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Выступающий в Футбольной национальной лиге калининградский клуб проиграл московскому "Арарату" со счетом 1:2 и выбыл из турнира

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты "Балтики" вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после проигранного матча 1/32 финала Кубка России с московским "Араратом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) калининградский клуб проиграл "Арарату" со счетом 1:2 и выбыл из турнира. После матча фанаты "Балтики" устроили перепалку с полузащитником Виктором Свежовым и нападающим Антоном Кобялко, обвинив их в плохой игре.

"Балтика" занимает седьмое место в чемпионате ФНЛ.

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