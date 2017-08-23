Лазинская была шокирована исходом поединка за бронзу ЧМ по борьбе после травмы соперницы

ПАРИЖ, 23 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Валерия Лазинская, завоевавшая бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже, была шокирована исходом поединка за третье место против турчанки Хафиз Сахин после травмы соперницы. Об этом она рассказала журналистам.

Лазинская одержала досрочную победу со счетом 6:2 в весовой категории 63 кг. Россиянка повела в начале схватки - 2:0, затем соперница сравняла счет 2:2, после чего Лазинская провел прием "мельница". Турчанка неудачно упала, вывернув ногу, и уже не смогла продолжить поединок.

"Мне не такую победу хотелось, страшно до сих пор, я пошла на "мельницу", турчанка немного ушла в сторону, а затем я услышала хруст. Сразу поняла, что у нее травма. Немного отойду от шока этой схватки и, наверное, уже смогу порадоваться своей второй бронзе", - рассказала Лазинская.

Спортсменка призналась, что ей на третьем в карьере чемпионате мира хотелось добиться большего. "Конечно, мне хотелось большего, это мой третий чемпионат мира, ждала от себя более лучшего результата", - отметила Лазинская, ставшая единственной представительницей России, которая смогла побороться за медаль чемпионата в первый день соревнований среди женщин.

Лазинская выступала в Париже после серьезной травмы, полученной в июне в финале чемпионата России. "Я только восстановилась после разрыва мышцы плеча, но нагнала и восстановилась за полтора месяца. Было тяжело начинать работу, но выкарабкалась. Сегодня мне очень хотелось заработать хотя бы одну медаль для России. И в этом мне помогли все наши тренеры", - сказала спортсменка в заключение.

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.