Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг

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ТАСС, 23 августа. Турчанка Жасмин Адар завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Адар победила белоруску Василису Марзалюк со счетом 5:4. Бронзовыми призерами стали канадка Жюстин Ди Стасио и японка Хирое Сузуки, которая выиграла у россиянки Алены Перепелкиной в 1/8 финала со счетом 10:0.
Адар является чемпионкой Европы 2017 года.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.