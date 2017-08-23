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Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг

Спорт
23 августа, 22:56 UTC+3 ТАСС

В финале спортсменка победила белоруску Василису Марзалюк со счетом 5:4

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ТАСС, 23 августа. Турчанка Жасмин Адар завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Адар победила белоруску Василису Марзалюк со счетом 5:4. Бронзовыми призерами стали канадка Жюстин Ди Стасио и японка Хирое Сузуки, которая выиграла у россиянки Алены Перепелкиной в 1/8 финала со счетом 10:0.

Адар является чемпионкой Европы 2017 года.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.

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