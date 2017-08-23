Хоккеист Никита Комаров заявил, что готов сыграть за сборную Белоруссии

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Комаров готов сыграть за сборную Белоруссии, если произойдут изменения в федерации хоккея этой страны. Об этом он заявил журналистам.
Ранее наставник "Динамо" Владимир Воробьев сообщил, что Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
"Я не так много сыграл за сборную Белоруссии. Когда-то тренеру не нравился, когда-то не подходил, сейчас просто никто не звонил, контракт не предлагал. Заканчивать смысла не было, но надо кормить семью, ничего не поделаешь, жизненная ситуация. Если что-то поменяется в федерации [белорусской], дадут разрешение играть, то буду рад приехать в сборную", - сказал Комаров.
Форвард в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого он выступал за минское "Динамо". Хоккеист провел за сборную Белоруссии 26 матчей, в которых отдал три голевые передачи. Комаров принял участие в чемпионате мира 2016 года в Москве и Санкт- Петербурге, где провел пять матчей.