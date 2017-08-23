Хиетанен: "Динамо" слишком просто позволило "Витязю" забросить шайбы во втором периоде

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" слишком просто позволило "Витязю" забросить две шайбы во втором периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник москвичей Юусо Хиетанен.

В среду "Динамо" в домашнем матче победило "Витязь" в серии буллитов со счетом 4:3.

"Первая игра всегда тяжелая, но мы смогли одержать победу. Особенно хорошим получился третий период, после провального второго, в котором мы слишком просто дали сопернику забросить шайбы. Трудно сказать, почему так случилось. Возможно, из-за того, что это была первая игра, может быть мы нервничали", - сказал Хиетанен.

"Да, в межсезонье мы потеряли некоторых игроков, но команда смотрится сильно, - продолжил защитник. - К нам пришли новые хоккеисты и молодые игроки из структуры. Нам нужно двигаться от матча к матчу и улучшать игру".

В следующем матче 25 августа "Динамо" примет московский ЦСКА. "ЦСКА - отличная команда, нам нужно постараться, чтобы выиграть этот матч. Завтра мы сосредоточимся на этой игре и подойдем к ней подготовленными", - заключил Хиетанен.