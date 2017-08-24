Гендиректор ЦСКА подтвердил, что клуб интересуется футболистом "Флуминенсе" Венделом

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Флуминенсе" Венделу, но армейцам будет сложно конкурировать в борьбе за игрока с французским ПСЖ и английским "Манчестер Сити". Об этом журналистам сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
"Действительно, он был и остается в нашем списке [интересов]. Но когда появляются такие команды, как ПСЖ, "Манчестер Сити", то достаточно сложно конкурировать, поэтому не все получается", - сказал Бабаев.
При этом он отметил, что ЦСКА рассчитывает, что в клубе появятся новые футболисты до закрытия трансферного окна. "Нам очень хотелось бы заполучить новичка, мы каждый день проводим совещания с селекционным отделом, но пока варианта, который был бы приемлем, не представилось. Но я все равно не теряю надежды, до конца трансферного окна есть еще время, поэтому будем надеяться", - отметил гендиректор.
В текущее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного игрока. При этом команду покинули Зоран Тошич, Сергей Чепчугов, Кирилл Панченко, в аренды отправились Никита Чернов, Дмитрий Ефремов, Сергей Ткачев и Константин Базелюк.