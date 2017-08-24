Гончаренко: футболист ЦСКА Чалов пока теряется перед вратарями соперников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов пока не реализовывает свои моменты, потому что теряется перед вратарями соперников. Такое мнение высказал журналистам главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).

Чалов вышел в стартовом составе, по ходу игры он не смог реализовать несколько моментов. "Есть некоторые нападающие, которые видят маленького вратаря и большие ворота, а есть, наоборот, видят большого вратаря и маленькие ворота. Наша задача - чтобы Чалов видел большие ворота. К сожалению, пока он теряется перед вратарем, может быть, ему не хватает сил завершать атаки, потому что он проделывает большой объем работы", - объяснил низкую результативность форварда Гончаренко после встречи.

Специалист также рассказал о причинах непривычно высокой результативности крайнего защитника Георгия Щенникова, который до этого забил первый гол в карьере в чемпионате России, а в среду впервые отличился в еврокубках. "Если брать сегодняшнюю игру, то сказалось рождение дочери, он играл на хорошем кураже. Тем более он пропустил последний матч в чемпионате и был свежее некоторых. Важно, что он начал правильно располагаться в атаке, знает, когда надо ускориться, когда надо вернуться. И наша схема предполагает более активные его действия в атаке".