Гончаренко: футболист ЦСКА Чалов пока теряется перед вратарями соперников

На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 2:17
Госдеп: США стремятся к улучшению отношений с РоссиейМеждународная панорама 24 августа, 1:52
Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 24 августа, 1:47
СМИ: ПСЖ заплатит за Мбаппе €150 млн и отдаст "Монако" одного футболистаСпорт 24 августа, 1:40
Вратарь "Янг Бойз": ЦСКА вполне может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 1:20
Бабаев: ЦСКА не стоит надеяться на благосклонность жребия группового этапа Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 1:17
Тренер: выход "Карабаха" в групповую стадию ЛЧ важен для развития футбола в АзербайджанеСпорт 24 августа, 1:11
Гончаренко: футболист ЦСКА Чалов пока теряется перед вратарями соперниковСпорт 24 августа, 1:02
Гендиректор ЦСКА подтвердил, что клуб интересуется футболистом "Флуминенсе" ВенделомСпорт 24 августа, 0:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов пока не реализовывает свои моменты, потому что теряется перед вратарями соперников. Такое мнение высказал журналистам главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
В среду ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).
Чалов вышел в стартовом составе, по ходу игры он не смог реализовать несколько моментов. "Есть некоторые нападающие, которые видят маленького вратаря и большие ворота, а есть, наоборот, видят большого вратаря и маленькие ворота. Наша задача - чтобы Чалов видел большие ворота. К сожалению, пока он теряется перед вратарем, может быть, ему не хватает сил завершать атаки, потому что он проделывает большой объем работы", - объяснил низкую результативность форварда Гончаренко после встречи.
Специалист также рассказал о причинах непривычно высокой результативности крайнего защитника Георгия Щенникова, который до этого забил первый гол в карьере в чемпионате России, а в среду впервые отличился в еврокубках. "Если брать сегодняшнюю игру, то сказалось рождение дочери, он играл на хорошем кураже. Тем более он пропустил последний матч в чемпионате и был свежее некоторых. Важно, что он начал правильно располагаться в атаке, знает, когда надо ускориться, когда надо вернуться. И наша схема предполагает более активные его действия в атаке".