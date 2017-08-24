Тренер: выход "Карабаха" в групповую стадию ЛЧ важен для развития футбола в Азербайджане

ТАСС, 24 августа. Попадание "Карабаха" в групповой этап Лиги чемпионов важен для развития футбола в Азербайджане. Такое мнение высказал главный тренер клуба Гурбан Гурбанов, чьи слова приводит пресс-служба "Карабаха".

В среду "Карабах" уступил в гостях датскому "Копенгагену" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф турнира, однако по итогам двух встреч вышел в групповой этап Лиги чемпионов за счет забитого мяча на чужом поле. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Карабаха". Он стал первым азербайджанским клубом, который выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Поздравляю весь азербайджанский народ, - сказал Гурбанов. - Мы довольны, что смогли порадовать нашу страну. Выступление в турнирах такого уровня очень важно для футбола в нашей стране".

Соперники "Карабаха" на групповом этапе определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет в четверг в Монако. Азербайджанский клуб попал в четвертую корзину вместе с ЦСКА (Россия), "Селтиком" (Шотландия), "Фейеноордом" (Нидерланды), "Марибором" (Словения), "Лейпцигом" (Германия), клубом АПОЭЛ (Кипр) и "Спортингом" (Португалия).