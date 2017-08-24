Вратарь "Янг Бойз": ЦСКА вполне может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА имеет все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Такое мнение журналистам высказал вратарь швейцарского клуба "Янг Бойз" Давид фон Бальмос.
В среду ЦСКА обыграл "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой раунд турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0). Клуб из Швейцарии примет участие в групповом этапе Лиги Европы.
"ЦСКА - это хорошая и организованная команда, думаю, что у нее есть все шансы на выход из группы. У нее очень хорошая атака и хорошая средняя линия, думаю, они сегодня победили абсолютно заслуженно", - сказал Бальмос.
"Очень тяжело было играть при такой дождливой погоде. Думаю, это стало главным фактором того, что мы мало контролировали мяч. В первой игре мы хорошо контролировали ход встречи, у нас все получалось. В любом случае Лига Европы для "Янг Бойз" - это огромный успех, и мы постараемся себя проявить в полной мере", - добавил голкипер.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, в пятницу состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.