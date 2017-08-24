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Бенито: футболисты ЦСКА превзошли "Янг Бойз" в движении

Спорт
24 августа, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Защитник швейцарской команды заявил, что в клубе очень расстроены поражением от армейского клуба

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА превзошел "Янг Бойз" в движении в матче квалификации Лиги чемпионов и заслуженно пробился в групповой этап турнира. Такое мнение журналистам высказал защитник швейцарской команды Лорис Бенито.

В среду ЦСКА обыграл "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0). Клуб из Швейцарии примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

"Нельзя списывать наше поражение на погодные условия. Несмотря на дождь, соперник позволял нам играть. Думаю, что нам сегодня просто не хватило уверенности, но Лига Европы - тоже замечательный результат для нашей команды", - сказал Бенито.

"Мы невероятно расстроены результатом. Сегодня ЦСКА выглядел совершенно по-другому по сравнению с первой игрой, они заслужили победу. Москвичи двигались гораздо быстрее, чем мы, действовали на контратаках и преуспели. Отмечу у команды соперника Витиньо и (Алана) Дзагоева", - добавил игрок.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, в пятницу состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

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