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Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
24 августа, 1:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вице-премьер РФ заявил, что будет ждать побед санкт-петербургского "Зенита" и "Краснодара" в матчах Лиги Европы

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа футбольного клуба ЦСКА над швейцарским "Янг Бойз", которая позволила армейцам выйти в групповой этап Лиги чемпионов, важна с точки зрения положения России в таблице коэффициентов Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

В среду ЦСКА победил "Янг Бойз" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Армейцы принесли России один балл в таблице коэффициентов УЕФА, приблизив страну к идущей на пятом месте Франции.

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"В целом ЦСКА сегодня порадовал, это успех всего клуба: руководства, игроков и тренеров. Важен вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА, нам надо поддерживать уровень, чтобы хотя бы два клуба сразу попадали в групповой этап и еще один участвовал в отборе", - сказал Дворкович.

"Отлично, что два клуба будет в групповом этапе Лиги чемпионов, это здорово. Сегодня ЦСКА очень уверенно играл с самого начала, мог забить уже на первых минутах. Сделали все за счет давления и индивидуального мастерства Витиньо, Дзагоева и других футболистов. Интересный факт, что Щенников стал лучшим бомбардиром, он на подъеме", - отметил вице-премьер.

Также собеседник ТАСС отметил, что будет ждать побед санкт-петербургского "Зенита" и "Краснодара" в матчах Лиги Европы в четверг. "Завтра, конечно, ждем побед "Зенита" и "Краснодара". Будем на них надеяться", - сказал Дворкович. "Зенит" на своем поле сыграет против голландского "Утрехта" (первая игра завершилась поражением российского клуба со счетом 0:1), а "Краснодар" на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой" (первая игра - 3:2 в пользу кубанцев).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 августа. Помимо ЦСКА, в основном раунде главного еврокубка сыграет "Спартак".

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