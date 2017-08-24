Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене

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ТАСС, 24 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Нью-Хейвене (призовой фонд - $711 тыс.).
26-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В следующем раунде Павлюченкова встретится с Доминикой Цибулковой (2) из Словакии.
Турнир в Нью-Хейвене завершится 27 августа.