Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене

ТАСС, 24 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Нью-Хейвене (призовой фонд - $711 тыс.).

26-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В следующем раунде Павлюченкова встретится с Доминикой Цибулковой (2) из Словакии.

Турнир в Нью-Хейвене завершится 27 августа.