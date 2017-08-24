Шлейхер и Тимошинина завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках с вышки

Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFCСпорт 24 августа, 10:02
ХК "Авангард" направит в УМВД запрос в связи с запретом продажи пива на "Арене-Омск"Спорт 24 августа, 9:50
"Уралвагонзавод" начнет поставлять в Казахстан запчасти к танкам Т-72Новости Урала 24 августа, 9:26
СМИ: отец Месси начал переговоры о переходе сына в "Манчестер Сити"Спорт 24 августа, 9:09
Дворкович: бюджет "Локомотива" стабильный, с ним можно занимать хорошие местаСпорт 24 августа, 9:00
Россельхознадзор не подтвердил информацию о заносе АЧС в Новосибирскую областьСибирь 24 августа, 8:37
ВЭБ может профинансировать проекты в рамках программы цифровой экономики РоссииЭкономика и бизнес 24 августа, 8:28
Глава Забайкалья связала срыв строительства детсадов с ошибками предшественникаСибирь 24 августа, 8:19
Макгрегор заявил, что готов провести все 12 раундов в бою с МэйуэзеромСпорт 24 августа, 7:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина завоевали серебряные медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.
Россияне по итогам четырех прыжков набрали 304,80 балла. Первое место заняли Ким Кук Хян и Ил Мьон Хьон из КНДР (336,78), бронза у американцев Джозефа Лоу и Оливии Розендал (269,52).
Это медаль стала 42-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов восемь золотых, 12 серебряных и 22 бронзовые награды.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко