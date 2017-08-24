Дворкович: бюджет "Локомотива" стабильный, с ним можно занимать хорошие места

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финансовая ситуация футбольного клуба "Локомотив" является стабильной, с ней возможно занимать хорошие позиции в чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал ТАСС, что бюджет "Локомотива" на 2017 год составляет примерно 5,5 млрд рублей. Основное финансирование клуба осуществляет главный спонсор - РЖД.

"Моя оценка такая: [финансовая] ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции, - сказал Дворкович. - В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон".

Вице-премьер РФ отметил, что каждому клубу надо подтягивать собственных воспитанников, "Локомотив" тут не исключение, но в команде должны быть и опытные легионеры. "Каждому клубу надо подтягивать молодежь, это мы видим сегодня, например, в ЦСКА - [Федор] Чалов, [Тимур] Жамалетдинов, [Александр] Головин. Это отличная история успеха и доказательство того, что так можно строить команду. При этом надо иметь какое-то количество зарубежных игроков, которые показывают пример, как, например, Витиньо - он сейчас лидер атаки ЦСКА", - отметил глава совета директоров РЖД.

В текущем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В прошлом сезоне железнодорожники выиграли Кубок страны, получив возможность принять участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18.