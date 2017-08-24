Российские ватерполистки победили венгерок в матче группового турнира Универсиады

ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по водному поло победила команду Венгрии в четвертом матче группового этапа Универсиады. Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу россиянок.

В следующем матче россиянки, ранее обеспечившие себе участие в четвертьфинале, встретятся с командой Японии, венгерки сыграют с канадками. Обе встречи пройдут 25 августа. В турнирной таблице группы A сборная России с восемью очками занимает первое место. Венгерки - четвертые (4).

В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко