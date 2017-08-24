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Российские ватерполистки победили венгерок в матче группового турнира Универсиады

Спорт
24 августа, 9:37 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 12:11

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ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по водному поло победила команду Венгрии в четвертом матче группового этапа Универсиады. Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу россиянок.

В следующем матче россиянки, ранее обеспечившие себе участие в четвертьфинале, встретятся с командой Японии, венгерки сыграют с канадками. Обе встречи пройдут 25 августа. В турнирной таблице группы A сборная России с восемью очками занимает первое место. Венгерки - четвертые (4).

В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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