ХК "Авангард" направит в УМВД запрос в связи с запретом продажи пива на "Арене-Омск"

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Авангард" отправит запрос в управление Министерства внутренних дел РФ по Омской области после решения о запрете продажи пива на "Арене-Омск", где проводит домашние матчи команда. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Шалаев.

Ранее стало известно, что заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по Омской области Юрий Виноградов своим распоряжением запретил продавать пиво на хоккейной арене.

Согласно вступившим в силу с 31 марта нынешнего года изменениям федерального закона от 22 ноября 1995 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2 статьи 6, запрет на розничную продажу алкогольной продукции не распространяется в отношение организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных соревнований.

Мэрия Омска подтвердила, что холлы "Арены-Омск" включены в перечень прилегающих территорий, утвержденных администрацией города, на основании чего пиво продавалось в указанных местах во время предсезонного турнира Мемориала Блинова. На "Арене-Омск" к таким территориям относятся ресторан, фойе и холлы спортсооружения, в то время как запрещена продажа пива на трибунах стадиона.

"Мы попросим от УМВД письменное объяснение, где мы что нарушили. Болельщики этим недовольны, мы тоже, так как теряем доход, - сказал Шалаев. - Необходимые документы у нас есть на все разграничения, в том числе и на кадастровые. Одним словом, все, что необходимо для торговли пивом в отдельно отведенных местах, у нас есть, и я не вижу, за что можно зацепиться".

"Закон мы уважаем всегда и во всем, в том числе и в деталях. С точки зрения закона мы на 100 процентов правы. Как нам известно, УМВД тоже сейчас консультируется с правовым управлением МВД", - добавил он. На данный момент ТАСС не располагает комментарием УМВД по Омской области по этой ситуации.