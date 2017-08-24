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Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC

Спорт
24 августа, 10:02 UTC+3 ТАСС

UFC является самой популярной организацией, занимающейся проведением боев по смешанным единоборствам

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© Julio Cortez/AP

ТАСС, 24 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории ирландец Конор Макгрегор может стать совладельцем организации. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит газета The Sun.

"Да, я чувствую, что скоро у нас с Конором состоится беседа об акциях UFC, и я не против этого, - сказал Уайт. - Он заслуживает этой беседы. Никогда раньше не было ничего подобного, но теперь все возможно, так как он стоит того". Кроме того, глава организации считает, что покупка акций поможет удержать 29-летнего ирландца в организации.

UFC является самой популярной организацией, занимающейся проведением боев по смешанным единоборствам, промоушн был основан в 1993 году. В настоящее время владельцами компании являются владельцы сети казино Station Casinos братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта, Уайту принадлежит около 10 процентов акций материнской компании UFC. В рамках данного промоушна поединки проводят такие бойцы, как американцы Эдди Альварес, Джон Джонс, Даниэль Кормье и Ронда Роузи, британец Майкл Биспинг, бразильцы Андерсон Силва и Жозе Алдо, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Стоимость компании оценивается в несколько миллиардов долларов.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн. В ночь на 27 августа по московскому времени Макгрегор проведет бой по правилам бокса с 40-летним непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером в Лас-Вегасе, за этот бой ирландец должен получить около 85 млн фунтов.

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