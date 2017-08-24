Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров завоевал золотую медаль в прыжках воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе.

Захаров набрал 533,00 балла по итогам шести прыжков. Серебро завоевал серебряный призер ОИ-2012 россиянин Евгений Кузнецов (500,75), бронзу - итальянец Джованни Точчи (489,40).

Захаров завоевал девятое золото для российской сборной на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 44 медали - девять золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко