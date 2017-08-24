Штангист Климонов завоевал десятое золото сборной России на Универсиаде

ТАСС, 24 августа. Российский штангист Егор Климонов завоевал золотую медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 94 кг.

По результатам двоеборья россиянин поднял 383 кг (168 кг в толчке и 215 кг в рывке). Серебряным призером стал представитель Казахстана Рустем Сабай (382 кг), бронзовым - Сарат Сумпрадит из Таиланда (381 кг).

Климонов завоевал десятое золото для российской сборной на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 45 медалей - десять золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко