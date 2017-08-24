"Спартак" и ЦСКА хотят создать турниры по мини-футболу с участием "Динамо" и "Дины"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство московских мини- футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА планируют создать серию турниров с участием "Динамо" и "Дины". Об этом рассказал генеральный директор МФК ЦСКА Олег Табунов, слова которого приводятся в пресс-релизе "Спартака".

В субботу "Спартак" и ЦСКА проведут Кубок вызова, который пройдет на домашней арене красно-белых в ДС "Триумф" в Люберцах. Начало игры в 16:00 мск.

"Во всех видах спорта матчи с участием "Спартака" и ЦСКА вызывают небывалый ажиотаж, и я очень рад, что такая встреча, наконец, пройдет и в мини-футболе. Вместе с руководством "Спартака" мы планируем создать серию турниров, куда обязательно пригласим "Динамо" и "Дину". Такие встречи просто необходимы мини-футболу", - сказал Табунов.

Кубок вызова является матчем в рамках предсезонной подготовки обеих команд. "Спартак" выступает в высшей лиги чемпионата России, ЦСКА - в чемпионате Москвы. "Динамо" и "Дина" были финалистами суперлиги прошлого сезона - победу одержало "Динамо", которое из-за финансовых проблем с предстоящего сезона будет выступать в высшей лиге.