"Спартак" и ЦСКА хотят создать турниры по мини-футболу с участием "Динамо" и "Дины"

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство московских мини- футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА планируют создать серию турниров с участием "Динамо" и "Дины". Об этом рассказал генеральный директор МФК ЦСКА Олег Табунов, слова которого приводятся в пресс-релизе "Спартака".
В субботу "Спартак" и ЦСКА проведут Кубок вызова, который пройдет на домашней арене красно-белых в ДС "Триумф" в Люберцах. Начало игры в 16:00 мск.
"Во всех видах спорта матчи с участием "Спартака" и ЦСКА вызывают небывалый ажиотаж, и я очень рад, что такая встреча, наконец, пройдет и в мини-футболе. Вместе с руководством "Спартака" мы планируем создать серию турниров, куда обязательно пригласим "Динамо" и "Дину". Такие встречи просто необходимы мини-футболу", - сказал Табунов.
Кубок вызова является матчем в рамках предсезонной подготовки обеих команд. "Спартак" выступает в высшей лиги чемпионата России, ЦСКА - в чемпионате Москвы. "Динамо" и "Дина" были финалистами суперлиги прошлого сезона - победу одержало "Динамо", которое из-за финансовых проблем с предстоящего сезона будет выступать в высшей лиге.