Полякова и Черных выиграли бронзу Универсиады в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

ТАСС, 24 августа. Россиянки Мария Полякова и Елена Черных завоевали бронзовые медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

По сумме пяти прыжков россиянки набрали 270,30 балла. Первое место заняли мексиканки Аранта Чавес и Мелани Эрнандес (290,22), второе - южнокореянки Нами Ким и Суджи Ким (280,89).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 47 медалей - 10 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко