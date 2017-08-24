Полякова и Черных выиграли бронзу Универсиады в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

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ТАСС, 24 августа. Россиянки Мария Полякова и Елена Черных завоевали бронзовые медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
По сумме пяти прыжков россиянки набрали 270,30 балла. Первое место заняли мексиканки Аранта Чавес и Мелани Эрнандес (290,22), второе - южнокореянки Нами Ким и Суджи Ким (280,89).
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 47 медалей - 10 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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