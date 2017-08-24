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Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"

Спорт
24 августа, 13:02 UTC+3 ТАСС

Срок соглашения с 32-летним нападающим рассчитан на один год

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Николай Жердев

Николай Жердев

© ТАСС/ Митя Алешковский

ТАСС, 24 августа. Клуб континентальной хоккейной лиги "Нефтехимик" подписал контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Срок соглашения с 32-летним хоккеистом рассчитан на один год. Игрок будет выступать за клуб под 13-м номером.

В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфию", проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 338 игр и 207 (68+139) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).

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