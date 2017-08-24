Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент бельгийца Энгельса подтвердил интерес российских клубов к футболисту

Спорт
24 августа, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось о том, что к 22-летнему защитнику "Брюгге" проявляют интерес московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Защитник "Брюгге" Бьорн Энгельс (слева) против нападающего "Лестера" Джейми Варди в матче Лиги чемпионов

Защитник "Брюгге" Бьорн Энгельс (слева) против нападающего "Лестера" Джейми Варди в матче Лиги чемпионов

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Защитник бельгийского "Брюгге" Бьорн Энгельс может перейти в один из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Эверт Масалк.

Ранее СМИ сообщали о том, что к 22-летнему бельгийцу проявляют интерес московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит".

"Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы ("Брюгге" на выезде сыграет против греческого АЕКа - прим. ТАСС), после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее", - сказал Масалк.

Энгельс начал профессиональную карьеру в "Брюгге" в 2012 году и с тех пор принял участие в 79 играх команды (12 мячей). В текущем сезоне футболист, выступающий на позиции центрального защитника, сыграл в четырех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист неоднократно вызывался в юношеские и молодежную сборные Бельгии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
4
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
5
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
6
Путин похвалил качество продукции Рязанского кожевенного завода
7
Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама