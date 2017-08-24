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Главный арбитр КХЛ: лайнсмен допустил методическую ошибку в матче "Динамо" - "Витязь"

Спорт
24 августа, 13:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Алексея Анисимова, в хоккейных правилах нигде не прописано, как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Линейный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным "Динамо" и "Витязем" совершил методическую ошибку, поставив шайбу на ребро перед пробитием штрафного броска игроком подмосковной команды. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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"Динамо" в среду победило "Витязь" со счетом 4:3 по буллитам. В ходе серии штрафных бросков капитан "Витязя" Алексей Семенов получил дисциплинарный штраф за споры с арбитрами из-за положенной на ребро шайбы после того, как его одноклубник Александр Панков не реализовал свою попытку.

"В правилах нигде не прописано, как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов. Согласно им, лайнсмен должен положить шайбу на лед после того, как о броске объявит диктор, и это подразумевает, что шайба должна лежать плашмя, а не находиться на ребре, - сказал Анисимов. - Это методическая ошибка, о которой я сказал лайнсмену сразу после игры, и он ее признал. Это просто такая шероховатость, на которую мы обязательно обратим внимание".

"Такое случилось в первый раз в моей практике за 15 лет. Но игрок, выступающий в команде мастеров, может обработать шайбу после этого одним движением, и это не могло ему помешать каким-то образом выполнить штрафной бросок", - добавил он.

"Команды на старте чемпионата стали играть чище"

Анисимов также отметил, что игроки клубов КХЛ в первых матчах сезона-2017/18 стали играть чище, чем помогают арбитрам. "Если не перехваливать, могу указать, что команды перестроились. Первые игровые дни показали, что стало меньше зацепов и технических нарушений. Команды адаптировались, стали играть почище. Из-за этого судьям чуть полегче", - отметил Анисимов.

По словам главного арбитра, увеличение количества нарушений численного состава связано с ужесточением правил смены хоккеистов во время игры.

"Если раньше от лавок было расстояние в 1,5 метра, где игроки могли меняться, то теперь зона замены ограничена стеклами. Поэтому судьи стали строже подходить к заменам, и практически в каждой игре есть нарушение численного состава. Этот вопрос будем дорабатывать с судьями и командами", - подчеркнул Анисимов.

 

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