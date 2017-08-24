Российские шпажисты завоевали золото Универсиады в командном первенстве

ТАСС, 24 августа. Российские фехтовальщики Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев завоевали золото в командном первенстве шпажистов на Универсиаде в Тайбэе.

В финале они победили венгров со счетом 31:30.

Это золото стало 11-м для сборной России на Универсиаде. Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 48 медалей - 11 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко