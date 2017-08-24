"Луч-Энергия" победил "Смену" и вышел в 1/16 финала Кубка России по футболу

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ТАСС, 24 августа. Владивостокский клуб "Луч-Энергия" победил "Смену" из Комсомольска-на-Амуре в гостях в матче 1/32 финала Кубка России по футболу.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда из Владивостока победила соперников со счетом 3:2.
Таким образом, стали известны все участники 1/16 финала Кубка России.
Жеребьевка 1/16 финала пройдет 29 августа. На этой стадии клубы Российской футбольной премьер-лиги вступят в борьбу за трофей.
Кубок России по футболу разыгрывается с 1993 года. Первым обладателем трофея стало московское "Торпедо". Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив", который в финале обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. "Локомотив", так же как и московский ЦСКА, выигрывал трофей семь раз.