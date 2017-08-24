Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства размещены на сайте Кремля.

Президент отметил достижения тхэквондиста Бориса Краснова, гимнаста Кирилла Прокопьева, гимнастки Дарьи Спиридоновой, а также мужской сборной по стрельбе из блочного лука в составе Антона Булаева, Александра Дамбаева и Виктора Калашникова.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко