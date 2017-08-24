Российский тхэквондист Аюкаев завоевал золото Универсиады в весе до 87 кг

ТАСС, 24 августа. Российский тхэквондист Рафаэль Аюкаев завоевал золотую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 87 кг.

В финале он победил бразильца Майкона де Андраде по последнему результативному действию.

Российские дзюдоистки завоевали бронзу в командном турнире, выиграв у итальянок со счетом 3:2.

Золото Аюкаева стало 12-м для сборной России на Универсиаде. Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 50 медалей - 12 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко