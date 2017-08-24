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Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске

Спорт
24 августа, 14:31 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Заседание бюро UWW состоялось в четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© ТАСС/ Юрий Машков

ПАРИЖ, 24 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Члены бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердили проведение чемпионата Европы 2018 года в Каспийске. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Сегодня на заседании бюро UWW было принято очень важное для нас решение - в качестве города, который в 2018 году примет чемпионат Европы по борьбе, утвержден Каспийск", - рассказал Мамиашвили.

"Я поздравляю всех наших болельщиков, славный традициями спортивной борьбы Дагестан, весь наш Северный Кавказ, - добавил он. - Для нас проведение этого турнира - колоссальная ответственность". Мамиашвили отдельно поблагодарил Европейский союз борьбы за поддержку заявки Каспийска.

"Особенно важным решением бюро стало возвращение партера в правила греко-римской борьбы, - добавил глава ФСБР. - Также принято решение по новым весовым категориям греко-римской борьбы. Теперь они выглядят так: 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 97 кг и 130 кг". Мамиашвили отметил эти решения как крайне важные для развития греко-римской дисциплины.

Заседание бюро UWW состоялось в четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе. Турнир завершится 26 августа.

До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (ФИЛА). 7 сентября 2014 года на конгрессе ФИЛА в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling (Объединенный мир борьбы).

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