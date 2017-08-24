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Гендиректор: ХК "Адмирал" с нынешним составом может бороться за высокие позиции

Спорт
24 августа, 14:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее с "Адмиралом" полноценный контракт до конца сезона подписал обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Евгений Григоренко

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Игроки "Адмирала"

Игроки "Адмирала"

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб "Адмирал" с нынешним составом может рассчитывать на высокие места в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор владивостокского клуба Камил Гаджиев.

Ранее с "Адмиралом" полноценный контракт до конца сезона подписал обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Евгений Григоренко. Владивостокский клуб выступает в КХЛ с 2013 года и три раза выходил в плей-офф.

"Состав у нас укомплектован. Но, конечно, будут изменения: с кем-то будем прощаться, кого-то - привлекать. Это неминуемо, поскольку игровой сезон покажет, кто на что способен в этом году. Но в целом, составом команды я доволен - мы вполне можем бороться за хорошие позиции", - сказал Гаджиев.

В первой игре сезона "Адмирал" на выезде уступил "Салавату Юлаеву" со счетом 1:3, выигрывая 1:0. "Считаю, что по игре мы переиграли "Салават", смотрелись интересней. Но результат есть результат: три очка остались в Уфе, и в данном случае я бы выбрал результат, нежели удовольствие от игры. Но его я получил", - подчеркнул Гаджиев.

Следующий матч "Адмирал" проведет в четверг в гостях с "Нефтехимиком", начало в 19:00 мск.

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