Российские рапиристки стали вторыми в командном первенстве на Универсиаде

ТАСС, 24 августа. Россиянки Ирина Елесина, Лейла Пириева и Аделя Абдрахманова стали серебряными призерами в командном первенстве по фехтованию на рапирах на Универсиаде в Тайбэе.

В финале сборная России уступила итальянской команде со счетом 25:45. Бронзовые награды завоевала команда Польши.

Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 51 медаль - 12 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко