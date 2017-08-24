"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 260 тыс. рублей за поведение болельщиков команды во время матча чемпионата страны с "Локомотивом". Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча седьмого тура прошла в субботу на "Открытие- Арене" и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.

"Спартак" оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а также использование и бросание пиротехники и взрывпакетов. "Локомотив" оштрафован на 60 тыс.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини и один из его помощников Анатолий Тимощук оштрафованы на 10 тысяч каждый за выход за пределы технической зоны во время выездного матча с "Амкаром" (1:0). За такое же нарушение по итогам матча "Ахмат" - "Арсенал" (1:2) на 20 тысяч оштрафован главный тренер грозненцев Олег Кононов. Грозненский клуб также оштрафован на 30 тысяч за использование микрофона для поддержки команды.

По итогам встречи "Ростова" и "Краснодара" (0:0) комитет дисквалифицировал на одну игру начальника краснодарской команды Александра Ермохина и врача Дмитрия Габелко за удаление с поля за споры с судьей и удары арбитра по рукам. Габелко также оштрафован на 50 тысяч. "Динамо" по итогам матча с "Уфой" (1:1) оштрафовано на 30 тысяч за скандирование болельщиками оскорблений.

Матчи восьмого тура чемпионата пройдут 25-27 августа.