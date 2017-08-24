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Футболист Ибрагимович подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на один год

Спорт
24 августа, 16:19 дата обновления: 24 августа, 16:23 UTC+3 ТАСС

Шведский нападающий перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, в прошедшем сезоне он сыграл за клуб 46 матчей в различных турнирах и забил 28 мячей

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович

© AP Photo/Dave Thompson

ТАСС, 24 августа. Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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35-летний форвард будет выступать за команду под 10-м номером.

"Мы очень рады, что Златан восстанавливается от травмы, и счастливы, что он вернулся к нам, - сказал главный тренер МЮ Жозе Моуринью. - Я не сомневаюсь, что он очень пригодится нам во второй половине сезона".

В свою очередь шведский форвард отметил, что до выхода на поле намерен убедиться, что его здоровью ничто не угрожает. "Я вернулся, чтобы закончить начатое дело, - сказал Ибрагимович. - Не могу дождаться, когда снова выйду на поле, но до этого я должен убедиться, что готов к этому. Я много работал и буду продолжать приводить себя в форму".

Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Шведский форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в его активе 10 результативных передач.

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