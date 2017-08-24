Футболист Ибрагимович подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на один год

Россияне завоевали четыре золота в пятый день УниверсиадыСпорт 24 августа, 17:26
Трамп разместил у себя в Twitter изображение, на котором он "затмевает" ОбамуМеждународная панорама 24 августа, 17:25
Путин: запасов угля России хватит на 500 лет, он остается базовым источником энергииЭкономика и бизнес 24 августа, 17:22
Китайские инвесторы планируют построить в Подмосковье завод по переработке грибовЭкономика и бизнес 24 августа, 17:09
Эко-город во Флориде принял первых жильцовСоциальная ответственность 24 августа, 17:03
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трехПроисшествия 24 августа, 16:57
Генерировать электричество смогут фасады зданийСоциальная ответственность 24 августа, 16:56
Sports.ru выиграл иск к "Матч ТВ" о незаконно размещенном контентеОбщество 24 августа, 16:50
Школьники Дудинки впервые принесли присягу юнармейцев на кораблях Северного флотаАрмия и ОПК 24 августа, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
35-летний форвард будет выступать за команду под 10-м номером.
"Мы очень рады, что Златан восстанавливается от травмы, и счастливы, что он вернулся к нам, - сказал главный тренер МЮ Жозе Моуринью. - Я не сомневаюсь, что он очень пригодится нам во второй половине сезона".
В свою очередь шведский форвард отметил, что до выхода на поле намерен убедиться, что его здоровью ничто не угрожает. "Я вернулся, чтобы закончить начатое дело, - сказал Ибрагимович. - Не могу дождаться, когда снова выйду на поле, но до этого я должен убедиться, что готов к этому. Я много работал и буду продолжать приводить себя в форму".
Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.
Шведский форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в его активе 10 результативных передач.
He's not finished yet - @Ibra_official has signed a new one-year contract with #MUFC! https://t.co/ATiksSrLDT pic.twitter.com/PDh9fDEgrg— Manchester United (@ManUtd) 24 августа 2017 г.