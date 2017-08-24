Российский штангист Бочков завоевал серебро Универсиады в весе до 105 кг

ТАСС, 24 августа. Российский штангист Родион Бочков завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 105 кг.

По результатам двоеборья россиянин поднял 390 кг (180 кг в толчке и 210 кг в рывке). Победителем стал представитель Армении Симон Сабай (401 кг), бронза у иранца Кия Гадами (381 кг).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 54 медали - 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко