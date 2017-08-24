Назван состав женской сборной России по хоккею на Турнир четырех наций в Швеции

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ТАСС, 24 августа. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею назвал итоговый состав национальной команды на Турнир четырех наций, который пройдет в шведском Траносе. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Вратари - Надежда Александрова, Валерия Тараканова, Валерия Меркушева;
Защитницы - Мария Баталова, Ангелина Гончаренко, Нина Пирогова, Лиана Ганеева, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова, Анна Шибанова;
Нападающие - Людмила Белякова, Елена Дергачева, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Инна Дюбанок, Ольга Сосина, Евгения Дюпина, Екатерина Смолина, Фануза Кадирова, Лидия Малявко, Татьяна Шаталова.
Турнир четырех наций в Траносе пройдет с 24 по 27 августа. Россиянки сыграют с командами Финляндии (25 августа), Германии (26 августа) и Швеции (27 августа).