Назван состав женской сборной России по хоккею на Турнир четырех наций в Швеции

ТАСС, 24 августа. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею назвал итоговый состав национальной команды на Турнир четырех наций, который пройдет в шведском Траносе. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Вратари - Надежда Александрова, Валерия Тараканова, Валерия Меркушева;

Защитницы - Мария Баталова, Ангелина Гончаренко, Нина Пирогова, Лиана Ганеева, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова, Анна Шибанова;

Нападающие - Людмила Белякова, Елена Дергачева, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Инна Дюбанок, Ольга Сосина, Евгения Дюпина, Екатерина Смолина, Фануза Кадирова, Лидия Малявко, Татьяна Шаталова.

Турнир четырех наций в Траносе пройдет с 24 по 27 августа. Россиянки сыграют с командами Финляндии (25 августа), Германии (26 августа) и Швеции (27 августа).