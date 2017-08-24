Россияне завоевали четыре золота в пятый день Универсиады

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ТАСС, 24 августа. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей в пятый соревновательный день летней Универсиады в Тайбэе.
Золото завоевали фехтовальщики Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев (командное первенство шпажистов), тхэквондист Рафаэль Аюкаев (до 87 кг), штангист Егор Климонов (до 94 кг) и прыгун в воду Илья Захаров (трехметровый трамплин).
Серебряные медали для российской команды выиграли прыгуны в воду Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки с десятиметровой вышки), Арсалан Балданов (стрельба из лука), фехтовальщицы Ирина Елесина, Лейла Пириева и Аделя Абдрахманова (командное первенстве на рапирах), дзюдоисты Абдула Абдулжалилов, Лечи Эдиев, Аслан Лаппинагов, Станислав Ретинский и Нияз Билалов (командный турнир), прыгун в воду Евгений Кузнецов (трехметровый трамплин), штангист Родион Бочков (до 105 кг).
Бронзовыми призерами стали Арсалан Балданов, Артем Махненко и Галсан Базаржапов (стрельба из лука), Туяна Дашидоржиева, Саяна Цыремпилова и Елена Осипова (стрельба из лука), прыгуньи в воду Мария Полякова и Елена Черных (синхронные прыжки в воду с трехметрового трамплина), женская сборная по дзюдо в командном турнире и пловчиха Мария Темникова (200 метров брассом).
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 54 медали - 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых. В общекомандном зачете российская команда занимает четвертое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 23 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (18-11-19), третье - команда Тайваня (13-16-8).
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко