Красильников и Лямин уступили во втором матче финала Мирового тура по пляжному волейболу

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ТАСС, 24 августа. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин уступили бразильской паре Эвандро Оливейра/Андре Лойола Штайн во втором матче группового раунда финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.
Встреча группы B завершилась со счетом 0-2.
Россияне заняли третье место в группе с тремя очками и сыграют стыковой матч за выход в четвертьфинал. Соперник определится позднее, игра пройдет 25 августа.
В финале Мирового тура принимают участие 12 команд, разбитые на четыре группы. Напрямую в плей-офф выходят победители групп. Пары, занявшие второе и третье места, сыграют между собой за четыре дополнительные путевки в четвертьфиналы. Лямин и Красильников стали первой российской парой, участвующей в финале Мирового тура.
Соревнования завершатся 27 августа.