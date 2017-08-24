Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинским баскетболистам предложили провести договорной матч на Универсиаде

Спорт
24 августа, 17:50 UTC+3 ТАСС

По словам главного тренера сборной Украины Валерия Плеханова, неизвестный неоднократно выходил с игроками на связь и предлагал им "подкорректировать результат матча с австралийцами в нужном русле"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 августа. Федерация баскетбола Украины (ФБУ) подала заявление в полицию на неизвестного, который предлагал национальной команде провести договорной матч на летней Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Плеханов, слова которого приводит официальный сайт ФБУ.

"После матча с командой Австралии мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками, - сказал Плеханов. - Это повторялось неоднократно. Своим ребятам я полностью доверяю, и ожидаемо, что они сразу сообщили об этом главному тренеру, а я, в свою очередь, информирую ФБУ".

"Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, скорее всего, находится здесь, ребятам представлялся как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут", - добавил он.

Сборная Украины победила австралийцев в матче группового этапа со счетом 80:76. Украинская команда занимает третье место в группе D, уступая командам Израиля (второе место) и Литвы (первое место) по дополнительным показателям. Австралийцы идут на четвертом месте.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы по шесть команд. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
7
ФАС установила сговор поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама