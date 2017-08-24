Украинским баскетболистам предложили провести договорной матч на Универсиаде

ТАСС, 24 августа. Федерация баскетбола Украины (ФБУ) подала заявление в полицию на неизвестного, который предлагал национальной команде провести договорной матч на летней Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Плеханов, слова которого приводит официальный сайт ФБУ.

"После матча с командой Австралии мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками, - сказал Плеханов. - Это повторялось неоднократно. Своим ребятам я полностью доверяю, и ожидаемо, что они сразу сообщили об этом главному тренеру, а я, в свою очередь, информирую ФБУ".

"Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, скорее всего, находится здесь, ребятам представлялся как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут", - добавил он.

Сборная Украины победила австралийцев в матче группового этапа со счетом 80:76. Украинская команда занимает третье место в группе D, уступая командам Израиля (второе место) и Литвы (первое место) по дополнительным показателям. Австралийцы идут на четвертом месте.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы по шесть команд. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко