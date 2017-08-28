Колобков: cборная России будет бороться за место в первой тройке на ОИ-2018

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет бороться за место в первой тройке. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Претендовать на первое место в общекомандном зачете нам будет сложно, но за призовую тройку побороться должны. У нас есть расчеты по всем олимпийским дисциплинам, обоснование под каждую потенциальную награду, но предпочитаю не обсуждать этого вслух, поскольку на собственном опыте прекрасно знаю, насколько может быть непредсказуем спорт", - сказал Колобков.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.