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Колобков: cборная России будет бороться за место в первой тройке на ОИ-2018

Спорт
28 августа, 8:02 UTC+3

Министр спорта РФ считает, что россиянам будет сложно претендовать на первое место в общекомандном зачете Олимпиады

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет бороться за место в первой тройке. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Претендовать на первое место в общекомандном зачете нам будет сложно, но за призовую тройку побороться должны. У нас есть расчеты по всем олимпийским дисциплинам, обоснование под каждую потенциальную награду, но предпочитаю не обсуждать этого вслух, поскольку на собственном опыте прекрасно знаю, насколько может быть непредсказуем спорт", - сказал Колобков.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Колобков, Павел Анатольевич
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