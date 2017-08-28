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Колобков не видит оснований для недопуска россиян на Олимпиаду 2018 года

Спорт
28 августа, 8:04 UTC+3

Министр спорта РФ допустил, что к российским спортсменам предъявят особые требования отбора

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оснований для недопуска сборной России на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане не существует. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Что касается Игр в Пхенчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду. У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю", - сказал Колобков.

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В июле 2016 года вслед за публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование. Были созданы две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 в Сочи, вторая - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

"Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем все возможное, чтобы российская команда поехала в Южную Корею в полном составе", - отметил министр.

Президент МОК Томас Бах ранее заявлял, что санкции к российскому спорту в случае выявления нарушений должны быть применены не позднее октября текущего года.

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Колобков, Павел Анатольевич
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