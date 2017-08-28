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Колобков: время для урегулирования вопроса участия Овечкина в ОИ-2018 еще есть

Спорт
28 августа, 8:08 UTC+3

В этом сезоне Национальная хоккейная лига не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады, что не позволит хоккеистам выступить за свои национальные сборные

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Время для урегулирования вопроса участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российских игроков, в числе которых и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, еще есть. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

НХЛ приняла решение в этом сезоне не приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр, что не позволит хоккеистам лиги покинуть клубы и выступить за свои национальные сборные.

"Давайте подождем. Александр - настоящий патриот, он всегда готов биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные обязательства перед работодателем. В противном случае неизбежен штраф или дисквалификация", - сказал Колобков.

"Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время, чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не стоит бежать впереди паровоза", - добавил министр спорта.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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