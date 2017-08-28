Колобков: время для урегулирования вопроса участия Овечкина в ОИ-2018 еще есть

Всемирный боксерский совет продолжает рассмотрение дела ПоветкинаСпорт 28 августа, 8:46
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в КрасноярскеПроисшествия 28 августа, 8:36
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участкуВ стране 28 августа, 8:23
В Красноярске в доме престарелых произошел пожарПроисшествия 28 августа, 8:15
Колобков надеется на полное восстановление ВФЛА в ноябреСпорт 28 августа, 8:12
Колобков: МПК занял в отношении российских паралимпийцев антигуманную позициюСпорт 28 августа, 8:10
Колобков: время для урегулирования вопроса участия Овечкина в ОИ-2018 еще естьСпорт 28 августа, 8:08
Колобков не исключил, что ЧМ-2018 по футболу подвергнется нападкам со стороны СМИСпорт 28 августа, 8:06
Колобков не видит оснований для недопуска россиян на Олимпиаду 2018 годаСпорт 28 августа, 8:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Время для урегулирования вопроса участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российских игроков, в числе которых и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, еще есть. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
НХЛ приняла решение в этом сезоне не приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр, что не позволит хоккеистам лиги покинуть клубы и выступить за свои национальные сборные.
"Давайте подождем. Александр - настоящий патриот, он всегда готов биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные обязательства перед работодателем. В противном случае неизбежен штраф или дисквалификация", - сказал Колобков.
"Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время, чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не стоит бежать впереди паровоза", - добавил министр спорта.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.