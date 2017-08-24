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Гандбольный клуб "Уфа-Алиса" может отказаться от участия в чемпионате России

Спорт
24 августа, 19:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Для участия в чемпионате страны уфимскому клубу до 25 августа необходимо внести 450 тыс. рублей

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Гандбольный клуб "Уфа-Алиса" по финансовым причинам может отказаться от участия в чемпионате России среди команд Суперлиги. Как рассказал ТАСС спортивный директор клуба Талгат Зайнуллин, у клуба сейчас нет средств для оплаты ежегодного вступительного взноса в Федерацию гандбола России.

Для участия в чемпионате страны уфимскому клубу до 25 августа необходимо внести 450 тыс. рублей.

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"Деньги на заявочный взнос мы должны были получить до 12 августа, но так их и не дождались. Теперь нам грозит исключение из чемпионата России", - сказал Зайнуллин.

Для оплаты вступительного взноса клуб получил от федерации отсрочку до 31 августа. 

В Суперлиге "Уфа-Алиса" выступала в период с 2004 до 2009 год, покинуть элитный дивизион клуб был вынужден по финансовым причинам. Вернуться в число сильнейших клуб смог в 2015 году.

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