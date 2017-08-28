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Колобков надеется на полное восстановление ВФЛА в ноябре

Спорт
28 августа, 8:12 UTC+3

Министр спорта РФ заявил, что российская сторона прилагает много усилий, чтобы исправить выявленные недостатки

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Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин во время встречи с руководством, спортсменами и тренерами ВФЛА, июль 2017 года

Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин во время встречи с руководством, спортсменами и тренерами ВФЛА, июль 2017 года

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена в ноябре. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в начале августа продлила отстранение ВФЛА, чье членство в организации было приостановлено в ноябре 2015 года по причине массовых допинговых нарушений.

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"На недавнем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Дарья Клишина и еще шестнадцать наших атлетов были вынуждены выступать под нейтральным флагом, при этом конгресс IAAF опять продлил временное отстранение всероссийской федерации.

Надеюсь, решение о восстановлении членства будет принято в ноябре на очередном совете IAAF. Наша сторона прилагает много усилий, чтобы исправить выявленные недостатки", - сказал Колобков.

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос приведения в соответствие со своим кодексом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что является ключевым пунктом критериев IAAF, которые должны быть выполнены российской стороной.

"Не вижу причин, чтобы не вернуть российской антидопинговой организации лицензию и не предоставить ей статус соответствия. По сути, создана новая структура, поменялся состав учредителей, приняты нормативные документы, работают квалифицированные эксперты", - отметил глава ведомства.

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