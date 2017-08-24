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Олимпийская чемпионка Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской области

Спорт
24 августа, 20:04 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 24, августа. /ТАСС

Бывшая спортсменка будет совмещать пост вице-премьера и министра спорта региона

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Наталья Ищенко

Наталья Ищенко

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской области, появившееся после реорганизации из соответствующего агентства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

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Наталья Ищенко

Наталья Ищенко: Калининград будет уделять внимание развитию всех видов спорта

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"До формирования нового состава кабинета министров распоряжением главы региона временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства - министра спорта Калининградской области назначена пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Российской Федерации Наталья Ищенко", - говорится в сообщении.

Инициатива преобразования агентства в министерство, согласно данным пресс-службы областного правительства, была поддержана областной Думой. Структурные изменения не повлекут увеличения бюджетных ассигнований и штата.

"У нас серьезные средства вложены в создание спортивной инфраструктуры. Есть планы по созданию легкоатлетического ядра и комплекса по водным видам спорта в Калининграде, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципалитетах области. Соответственно, задачи, которые поставлены для развития спорта в регионе, требуют нового уровня решений", - пояснил врио губернатора области Антон Алиханов. "Наталья Сергеевна [Ищенко] будет совмещать пост вице-премьера и министра спорта региона", - отметил он.

Ищенко объявила о завершении спортивной карьеры в апреле этого года.

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