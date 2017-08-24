Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирах

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Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирахСпорт 24 августа, 20:06
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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российские футбольные клубы и сборная страны часто обжигались на слабых соперниках в групповых этапах различных турниров. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.
В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.
"Это Лига чемпионов, простых матчей в этом турнире не бывает, со всеми будет тяжело играть. Я бы не хотел выделять какую-то из команд, а кого-то из соперников принижать. Много раз было такое, что нашим клубам или сборной попадались легкие группы, а потом мы обжигались. Будет интересно и не просто играть против каждого из соперников, для болельщиков это долгожданное событие", - сказал Глушаков.
"Спартак" как победитель чемпионата России при жеребьевке был в первой корзине. Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.