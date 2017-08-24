Бабаев: ЦСКА достались очень серьезные соперники в Лиге чемпионов

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московскому ЦСКА предстоит соперничать с очень серьезными соперниками на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевку турнира ТАСС прокомментировал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
ЦСКА сыграет в группе А с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".
"На самом деле все эмоции были вчера, когда достигли поставленной цели и пробились в групповой этап, мы снова оказались среди 32 лучших клубов Европы, - сказал Бабаев. - К сегодняшнему жребию изначально относились спокойно, не было команд, с которыми хотелось сыграть или, наоборот, не хотелось. Я бы не стал обращать внимание на афиши, на имена команд, это очень серьезные соперники: "Бенфика" является чемпионом Португалии, "Базель" - практически бессменный чемпион Швейцарии, "Манчестер Юнайтед" вообще в представлении не нуждается".
На вопрос, является ли задачей команды выход в плей- офф, собеседник ТАСС ответил: "Будем стараться играть лучше, чем в прошлом сезоне".
В прошлом сезоне ЦСКА закончил групповой этап на четвертом месте, набрав три очка в квартете с "Монако", немецким "Байером" и английским "Тоттенхэмом".