Андрей Федун: "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионов

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун.
В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.
"Мне не хотелось, чтобы нам достался "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это "Ливерпуль", "Севилья" тоже очень крепкая команда. Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы "Реал" или ПСЖ были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть", - сказал Федун.
Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.