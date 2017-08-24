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Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-офф

Спорт
24 августа, 20:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

На групповом этапе турнира российский клуб сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором"

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Сердар Таски

Сердар Таски

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московскому "Спартаку" попались сильные соперники в групповом этапе Лиги чемпионов, но футболисты надеются пройти в следующий раунд турнира. Об этом ТАСС заявил защитник красно-белых Сердар Таски.

В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.

"Это очень сильная группа, но мы надеемся выйти в следующий раунд", - заявил Таски.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.

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"Спартак" сыграет с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором" в группе Лиги чемпионов

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