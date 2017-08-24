Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-офф

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московскому "Спартаку" попались сильные соперники в групповом этапе Лиги чемпионов, но футболисты надеются пройти в следующий раунд турнира. Об этом ТАСС заявил защитник красно-белых Сердар Таски.
В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.
"Это очень сильная группа, но мы надеемся выйти в следующий раунд", - заявил Таски.
Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.