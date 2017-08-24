Тренер: женская сборная России по борьбе через год обновится наполовину

ПАРИЖ, 24 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Женская сборная России по спортивной борьбе, которая ограничилась на чемпионате мира в Париже лишь бронзовой наградой Валерии Лазинской в весовой категории до 63 кг, через год будет обновлена наполовину. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Юрий Шахмурадов.

"Безусловно, результат чемпионата мира для нашей сборной неудовлетворительный, причин тому немало, в их числе плохая физическая подготовка, травмы. Ответственность за такой результат беру на себя, - сказал тренер. - Будут ли новые имена в нашей сборной? Команда будет обновлена через год как минимум наполовину".

Как сообщил Шахмурадов, в первую очередь изменения ждут весовые категории 48, 53, 55 кг, а также тяжелый вес. "В эти веса скоро придут молодые 23-летние спортсменки, которых в ноябре можно будет увидеть на чемпионате мира в этой возрастной категории в Венгрии", - рассказал тренер.

Шахмурадов отметил, что серьезной проблемой команды стали бесконечные травмы спортсменок. "У большинства в команде травмы: коленные суставы, локти, плечи. Коблова, Воробьева, Букина, Гурова, Братчикова, все постоянно лечатся, это серьезная проблема, связанная с методикой подготовки на местах. Тренеры позанимаются с девочками полгода, а потом вперед на соревнования, а если "поломали" - полечись", - подчеркнул он.

С травмами с чемпионата мира в Париже домой уедут серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова и чемпионка России Любовь Овчарова. "У Кобловой снова травма ноги, а она только перед Олимпиадой восстановилась от предыдущей. Овчарова, молодая и перспективная, тоже получила травму в схватке с японкой. Минимум это полгода на лечение, а с восстановлением и того больше", - считает тренер.

Одной правильной методики в решении этой проблемы мало, отметил специалист. "У нас была хорошая методика, но сегодня этого мало. Когда против тебя выходит "шкаф", нужна сила, скорость, вариативность и выносливость. Мы развиваем этот вид пять лет, а значит еще нужно обучать тренеров на местах, поскольку у каждого из них свое видение", - отметил собеседник.

Перспективы есть

Как отметил Шахмурадов, несмотря на низкий результат россиянок на чемпионате мира в Париже, он все равно видит перспективы команды.

"Я бы тут не был, если бы перспектив не было. Если бы их не было, мне сборной "до свидания" еще после Олимпиады в Рио-де-Жанейро сказать надо было, - подчеркнул он. - У нас сильная федерация, сильный президент этой федерации Михаил Мамиашвили, сильный первый вице-президент Омар Муртузалиев, курирующий развитие женской борьбы. Мало кто столько делает для нашего вида спорта, как они".

"Сказать в этой ситуации "я умываю руки" было бы некрасиво, - сказал Шахмурадов. - Мы пять лет работаем, за это время подобрали сильных специалистов, подтянули науку, работаем в регионах. Поэтому позитив все равно есть, это понятно по результату на Олимпиаде. Совсем недавно наши юниорки стали первыми на чемпионате Европы".

По словам Шахмурадова, перед Олимпиадой в Рио-де- Жанейро были определены 10 центров развития женской борьбы. "Совсем недавно были утверждены центры развития дисциплины в стране - это Красноярск, Кемеровская область, Санкт- Петербург, Москва, Дагестан, Чувашия, Краснодар, Татарстан, Московская область и Бурятия. Это однозначный плюс в развитии нашего вида", - подчеркнул тренер.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянки завоевали две серебряные (Валерия Коблова - до 59 кг, Наталья Воробьева - до 69 кг) и одну бронзовую медали (Екатерина Букина - до 75 кг).

Чемпионат мира завершится в Париже 26 августа.